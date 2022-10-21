Про це передає CNN.

Світлини показують, що майже 2-кілометрове укріплення було збудовано біля окупованого Росією міста Гірське на Сході України.

Зазначається, укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, зупинять рух української техніки й танків на схід. За протитанковими укріпленнями розташований великий рів.

Своєю чергою додаткові супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що риття траншеї велося у дві частини: першу секцію траншеї копали, починаючи з 25 вересня; друга частина траншеї була вирита десь між 30 вересня і 5 жовтня.

Як пише СNN, у росЗМІ вже прозвали такі споруди "лінією Вагнера". При цьому через малу протяжність укріплень українські військові можуть просто оминути його.

Адже аналіз супутникових знімків показує, що довжина укріпленої лінії біля Гірського лише 1,6 км.

Також у виданні додають, що росіяни мають "грандіозні плани" щодо цих укріплень і зводитимуть їх від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

Пропагандисти розповідають про плани "закрити" фронт на ділянці понад 200 км.

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