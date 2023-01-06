Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Деменко в етері телемарафону.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз, які є на цей час поряд з кордоном, ми не бачимо", - сказав він.

Речник ДПСУ зазначив, що наразі не зафіксовано переміщення військової техніки поряд із кордоном України. Також не помічено і переміщення особового складу та підрозділів Росії чи Білорусі, які б здійснювали якісь демонстраційні дії.

За словами Демченка, підрозділів Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною. Вони виправдовують це нібито "загрозою з України", а не навпаки.

"Крім того, немає на цей момент на території Білорусі необхідного ударного угрупування, яке б могло здійснити повторне вторгнення в Україну", - наголосив речник ДПСУ.

Він додав, що з підрозділів армії РФ у Білорусі зараз перебувають дещо більше ніж 10 тис. солдатів, які залучені до військових навчань. Утім він не виключає, що частину з них можуть перекинути на схід України.

"Не виключено, що частина з них буде перекинута на схід України. для поповнення підрозділів РФ. Натомість на територію РБ може заїхати ще низка росіян для продовження їх підготовки", - припустив Демченко.

Він наголосив, що попри все, ворога не можна недооцінювати, адже він може в будь-який момент використати напрямок з Білорусі. Також ворожа армія може продовжувати накопичувати сили для повномасштабного вторгнення.

2 січня стало відомо, що міноборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання до 8 січня.

5 січня стало відомо, що Росія передала збройним силам Білорусі нову партію бронетранспортерів БТР-82А.

6 січня до Білорусі прибули два чергові ешелони із військовою технікою Росії, зокрема КамАЗи, Урали, БАЗи з символікою Z.