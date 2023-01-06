Загроз наразі не бачимо, переміщення техніки чи солдатів не зафіксовано, - Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю
На кордоні з Білоруссю ситуація наразі залишається контрольованою: переміщень техніки чи ворожого особового складу не зафіксовано
Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Деменко в етері телемарафону.
"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз, які є на цей час поряд з кордоном, ми не бачимо", - сказав він.
Речник ДПСУ зазначив, що наразі не зафіксовано переміщення військової техніки поряд із кордоном України. Також не помічено і переміщення особового складу та підрозділів Росії чи Білорусі, які б здійснювали якісь демонстраційні дії.
За словами Демченка, підрозділів Білорусі продовжують посилювати кордон з Україною. Вони виправдовують це нібито "загрозою з України", а не навпаки.
"Крім того, немає на цей момент на території Білорусі необхідного ударного угрупування, яке б могло здійснити повторне вторгнення в Україну", - наголосив речник ДПСУ.
Він додав, що з підрозділів армії РФ у Білорусі зараз перебувають дещо більше ніж 10 тис. солдатів, які залучені до військових навчань. Утім він не виключає, що частину з них можуть перекинути на схід України.
"Не виключено, що частина з них буде перекинута на схід України. для поповнення підрозділів РФ. Натомість на територію РБ може заїхати ще низка росіян для продовження їх підготовки", - припустив Демченко.
Він наголосив, що попри все, ворога не можна недооцінювати, адже він може в будь-який момент використати напрямок з Білорусі. Також ворожа армія може продовжувати накопичувати сили для повномасштабного вторгнення.
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