Путін розглядає Крим і Білорусь як території для здійснення ядерних провокацій, - українська розвідка
Головне управління розвідки має інформацію, яка підтверджує те, що президент країни-спонсора тероризму Росії Володимир Путін розглядає Крим і Білорусь як території для здійснення ядерних провокацій
Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.
"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.
Юсов наголосив, що навіть у кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для путінського режиму.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив про постійний контроль за переміщенням і підготовкою ядерної зброї в Росії.
- 6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.
- Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів у етері Еспресо розповів, що в окупованому Криму РФ не тримає ядерної зброї постійно, але на півострові є носії для неї.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.35
- Актуальне
- Важливе