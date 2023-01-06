Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

"Є інформація, що тимчасово окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що навіть у кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для путінського режиму.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив про постійний контроль за переміщенням і підготовкою ядерної зброї в Росії.

6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів у етері Еспресо розповів, що в окупованому Криму РФ не тримає ядерної зброї постійно, але на півострові є носії для неї.

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