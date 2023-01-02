Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відстежуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставлення ядерних зарядів до зброї", - сказав Вадим Скібіцький.

Повідомляється, що ГУР має досвід моніторингу та розвідки стратегічних навчань саме ядерних сил, які проводилися з 2014 року й раніше.

"Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії", - додав представник ГУР.

17 грудня 2022 року в ЦРУ заявили, що не бачать жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою РФ має на меті залякування Заходу та України.

А Зеленський 12 грудня відзначив, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти.

Очільник Кремля Володимир Путін продовжує використовувати тези про підвищену ядерну

Український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020—2021 роки) Володимир Єльченко вважає, що якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, його фізично буде знищено.

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