Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ядерну зброю, зокрема гіперзвукові боєголовки "Авангард" чи міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" не вказують на підготовку Росії до їх застосування.

"Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони РФ у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення "ескалаційного" надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації", - пояснили в ISW.

Фахівці також додали, що, проаналізувавши попередні інциденти, в яких російські офіційні особи посилалися на ядерну зброю, щоб вплинути на західну та внутрішню аудиторію, дійшли до висновку, що кремлівські чиновники не наважаться використати ядерну зброю на полі бою.

17 грудня у ЦРУ заявили, що не бачать жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою РФ має на меті залякування Заходу та України.

А Зеленський 12 грудня відзначив, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти

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