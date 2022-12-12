Путін боїться смерті: Зеленський пояснив, чому РФ навряд чи застосує ядерну зброю
Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Російської Федерації Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти
Про це він сказав у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом.
Ведучий поцікавився думкою українського президента щодо того, чи може Путін застосувати ядерну зброю.
"Я його (Путіна, – ред.) бачив, я бачив його бажання жити. Він дуже любить життя, він навіть сидить... довгий стіл... він боїться ковіду чи ще чогось. Це свідчить про те, що боїться смерті, він любить життя. Тож я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Бо він розуміє: якщо застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього. Особисто до нього", - сказав Зеленський.
- 2 листопада американське видання New York Times повідомило, що російські генерали обговорювали можливість ядерного удару по Україні.
- Екскомандувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що у відповідь на застосування РФ проти України ядерної зброї, США знищать більшу частину російських військових можливостей.
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