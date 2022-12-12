Про це він сказав у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом.

Ведучий поцікавився думкою українського президента щодо того, чи може Путін застосувати ядерну зброю.

"Я його (Путіна, – ред.) бачив, я бачив його бажання жити. Він дуже любить життя, він навіть сидить... довгий стіл... він боїться ковіду чи ще чогось. Це свідчить про те, що боїться смерті, він любить життя. Тож я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Бо він розуміє: якщо застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього. Особисто до нього", - сказав Зеленський.

2 листопада американське видання New York Times повідомило, що російські генерали обговорювали можливість ядерного удару по Україні.

Екскомандувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що у відповідь на застосування РФ проти України ядерної зброї, США знищать більшу частину російських військових можливостей.

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