Про це Ходжес сказав у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, застосування ядерної зброї не принесе РФ зиску на полі бою, натомість вона отримає відповідь від колективного Заходу та США.

"Мій президент вже казав, що якщо Росія припуститься страшної помилки й застосує зброю масового знищення, то наслідки для неї будуть катастрофічні. Я йому вірю. Так само йому вірить і генштаб Росії. Вони розуміють, що позитивних наслідків для Росії просто немає. Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", - сказав Ходжес.

Він наголосив, що російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують.

"Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують. Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", - попередив Ходжес.

Він висловив переконання, що російський генштаб це знає, і тому вірить, що Кремль до цього дійде.

"Ба більше, ви вже це знаєте, що Сі Цзіньпінь зустрівся з канцлером Олафом Шольцом і сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї, але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю. Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає", - констатував Ходжес.

2 листопада американське видання New York Times повідомило, що російські генерали обговорювали можливість ядерного удару по Україні.

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