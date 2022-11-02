Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Москва "не збирається брати участь у накачуванні теми застосування Росією ядерної зброї в Україні".

"Ми констатуємо, що як на офіційному рівні, так і на рівні ЗМІ відбувається цілеспрямоване накачування цієї теми ядерної зброї. Не маємо жодного наміру брати участь у цьому накачуванні. Вважаємо його дуже і дуже безвідповідальним", - сказав Пєсков.

Газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США написала, що за даними розвідки російські генерали обговорювали, за яких умов Росія могла б застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. При цьому видання зазначає, що Володимир Путін нібито не був учасником обговорення.

Також NYT стверджує, що в адміністрації США стурбовані цією інформацією, але жодних доказів того, що Росія приводить ядерні боєголовки в бойову готовність або вживає інших супутніх заходів, немає.

29 жовтня Spiegel повідомив, що у РФ обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну.

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