У Путіна прокоментували інформацію NYT, що в Кремлі обговорювали ядерний удар по Україні
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, Москва "не збирається брати участь у накачуванні теми застосування Росією ядерної зброї в Україні".
"Ми констатуємо, що як на офіційному рівні, так і на рівні ЗМІ відбувається цілеспрямоване накачування цієї теми ядерної зброї. Не маємо жодного наміру брати участь у цьому накачуванні. Вважаємо його дуже і дуже безвідповідальним", - сказав Пєсков.
Газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США написала, що за даними розвідки російські генерали обговорювали, за яких умов Росія могла б застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. При цьому видання зазначає, що Володимир Путін нібито не був учасником обговорення.
Також NYT стверджує, що в адміністрації США стурбовані цією інформацією, але жодних доказів того, що Росія приводить ядерні боєголовки в бойову готовність або вживає інших супутніх заходів, немає.
- 29 жовтня Spiegel повідомив, що у РФ обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.61Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе