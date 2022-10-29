Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ РФ з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.

Ядерних ударів, за даними розвідки, мали зазнати Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.

Використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях – це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.

З іншого боку, експерти вважають, що росіяни навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід, бо знали, що їх прослуховують.

Станом на 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

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