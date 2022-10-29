У РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel
У Російській Федерації обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині за кілька тижнів до нападу РФ на Україну
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ РФ з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.
Ядерних ударів, за даними розвідки, мали зазнати Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.
Використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях – це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.
З іншого боку, експерти вважають, що росіяни навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід, бо знали, що їх прослуховують.
- Станом на 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
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