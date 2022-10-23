Шойгу звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу поговорив по телефонну з міноборони Франції і розповів про "неконтрольовану ескалацію"
Про це повідомляє пропагандистське російське ЗМІ.
"Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Франції, обговорили ситуацію в Україні, яка має стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації. Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на днях Ллойд Остін і Шойгу провели другі від 24 лютого переговори: йшлося про Україну та світову безпеку
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