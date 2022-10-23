Шойгу звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"

Про це повідомляє пропагандистське російське ЗМІ.

"Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони Франції, обговорили ситуацію в Україні, яка має стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації. Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на днях Ллойд Остін і Шойгу провели другі від 24 лютого переговори: йшлося про Україну та світову безпеку

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