Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.

Російські журналісти наголосили, що сьогоднішні переговори Шойгу із головою Пентагону – другі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Минулі був у травні, тема обговорення тоді була тією ж – актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні.

Також про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

"21 жовтня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Держсекретар Остін підкреслив важливість підтримки ліній зв'язку в умовах війни проти України, яка триває", – сказано в повідомленні.

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