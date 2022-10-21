Ллойд Остін і Шойгу провели другі від 24 лютого переговори: йшлося про Україну та світову безпеку
Очільник Пентагону Ллойд Остін обговорив телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу ситуацію в Україні та актуальні питання міжнародної безпеки
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Міноборони РФ.
"21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні", - йдеться у повідомленні.
Російські журналісти наголосили, що сьогоднішні переговори Шойгу із головою Пентагону – другі з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Минулі був у травні, тема обговорення тоді була тією ж – актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні.
Також про це повідомляє пресслужба Міноборони США.
"21 жовтня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Держсекретар Остін підкреслив важливість підтримки ліній зв'язку в умовах війни проти України, яка триває", – сказано в повідомленні.
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