Очільник Пентагону Остін поговорив з Шойгу вперше за час повномасштабної війни РФ проти України
13 травня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з російським колегою Сергієм Шойгу
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.
"Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - заявив Кірбі.
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