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Очільник Пентагону Остін поговорив з Шойгу вперше за час повномасштабної війни РФ проти України

13 травня, 2022 п'ятниця
18:47
війна з Росією Ллойд Остін

13 травня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з російським колегою Сергієм Шойгу

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.

"Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - заявив Кірбі.

Сергій Шойгу
США
Ллойд Остін
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