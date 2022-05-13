Очільник Пентагону Остін поговорив з Шойгу вперше за час повномасштабної війни РФ проти України

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.

"Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - заявив Кірбі.