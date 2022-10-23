Кремль запустив психологічну операцію на тему ядерної зброї в Україні, - InformNapalm

Там йдеться про нібито реальну спільну українсько-британську розробку, за якою буцім стоїть особисто президент України Володимир Зеленський.

"Київський режим готує на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. брудної бомби або малопотужного ядерного боєприпасу", - зазначають російські пропагандисти.

"Мета провокації - звинуватити Росію в тому, що вона застосувала зброю масового знищення на українському театрі воєнних дій, і тим самим запустити у світі потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви", - мовить "РІА "Новості".

Росіяни стверджують, що "брудну бомбу" начебто виготовляють під керівництвом київського Інституту ядерних досліджень НАН України на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, розташованому в місті Жовті Води Дніпропетровської області.

Як кажуть росіяни, робиться це "за дорученням Володимира Зеленського" і завдяки "контактам з представниками Великої Британії".

При цьому джерелом такої інформації названо анонімні "джерела".

Збережений в архіві оригінал цієї статті без авторства знаходиться тут.

За оцінкою міжнародної OSINT-спільноти InformNapalm, пубілкація "РІА "Новості" "має чіткі ознаки елементу інформаційно-психологічної операції, метою якої є підготовка громадськості РФ до застосування тактичної ядерної зброї на території України".

"При цьому навколо такого потенційного рішення Кремля створюється димова завіса з традиційною для російської пропаганди "теорією змови", нібито це буде "підрив брудної бомби, щоб звинуватити Росію в усіх смертних гріхах". Типовий для роспропа прийом: "ми напали, щоб захистити", "Україна сама себе обстрілює, щоб звинуватити Росію", "українці самі себе вбивають і гвалтують, щоб образити росіян" і т.д. в такому ж стилі зламаних причинно-наслідкових зв'язків", - йдеться у коментарі від InformNapalm.



"Звісно, що новина від "РІА "Новості" спрямована не на закордонну, а саме на внутрішню аудиторію. Наступний етап цієї операції буде залежати як від зовнішніх, так і від внутрішніх стримуючих факторів", - підсумовують OSINT-розслідувачі.

Нагадаємо, Шойгу обдзвонює країни НАТО і звинувачує Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb