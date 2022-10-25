Про це пишуть російські ЗМІ.

Вчора, 24 жовтня, стало відомо, що очільник Генштабу РФ Герасимов зателефонував начальнику Штабу оборони Великої Британії адміралу Рейдейкіну та розповів про ядерний удар, який готує Україна, повідомляє РИА "Новости".

Також командир російського генштабу зателефонував голові комітету начальників штабів США Міллі. Йому він також розповів про ядерну загрозу, яка походить від України.

Нагадаємо, до того як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

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