У росіян біля Херсону зростає брак боєприпасів

Спочатку про Херсон і дії наших військ. Певний вакуум зберігається. Задум зрозумілий – ЗСУ мають діяти на різних напрямках, щоб розсікти те угруповання ворога, яке намагається обороняти Херсон та плацдарм на Правобережжі. Примусити його капітулювати або відступити. ОК "Південь" повідомило, що Сили оборони звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. З посиланням на 59-у ОМПБр з’явилась інформація, що ЗСУ б’ються з ворогом за один зі стратегічних шляхів. Думаю, це напрям на Берислав. Також ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченнях особового складу, озброєння, військовій техніці противника, мостам і переправам. Зараз в угруповання росіян на правому березі Дніпра зростає брак боєприпасів, що значно зменшує можливості його оборони.

Нещодавно британська розвідка стверджувала, що ворог планує організовано відступити з правобережної частини Херсонщини та закріпитися вздовж лівого берега Дніпра. Проте очільник ГУР Буданов заявив, що ворог не збирається покидати Правобережжя. За словами Буданова, російські окупанти лише створюють ілюзію того, що вони полишають Херсон і, скоріше за все, вони заводять туди нові військові підрозділи та готують місто до оборони. Це збігається з вечірнім зведення Генштабу, де говориться про те, що окупанти в місті переодягаються в цивільний одяг, залишаються в пустих будівлях і готуються до вуличних боїв. Динаміка на цьому напрямку залишається напруженою, хоча Буданов переконує, що Херсон звільнять до кінця року.

ЗСУ наближаються до перерізання траси між Сватовим та Кремінною

На Луганщині противник намагається зупинити просування наших військ по лінії Троїцьке-Сватове Кремінна. Обидві сторони усвідомлюють, що це надзвичайно важливий напрямок і якщо ми прориваємося в районі Сватового, то нам відкривається шлях для звільнення всієї північної Луганщини. І сьогодні ввечері наш Генштаб повідомив про те, що ЗСУ витіснили ворога з пунктів Кармазинівка, Невське (рух у бік Кремінної) і М’ясожарівка (Сватове). Це говорить про те, що ЗСУ наближаються до перерізання траси між Сватовим та Кремінною. Це дуже важливо для послаблення можливостей противника утримувати цю важливу лінію.

У Бахмуті РФ витрачає колосальні ресурси, щоб просунутися на лічені метри

Операцію по захоплення Бахмуту ворог проводить з середини квітня і він витрачає колосальні ресурси, щоб проходити лічені метри. Насамперед витрачає дуже багато снарядів, щоб зруйнувати наші оборонні позиції. Наша піхота тримається, проте потрібно більше ствольної артилерії та високоточних систем. Ворог хоче зачепитися за околиці Бахмута і за останні дні його активність зросла. Утримання Бахмута вкрай важливе для утримання усієї агломерації Сіверськ — Соледар — Бахмут.

"Брудна бомба" як елемент затягування війни

Для ворога неможливість досягти успіху на фронті змінюється іншими способами. Він намагається забезпечити затягування війни. У РФ почали вдаватися до супер нових ідей та обзвонів міністрів оборони членів НАТО і розмов про те, що Україна використає "брудну" бомбу.

Як розповів мені воєнний експерт Михайло Самусь, "брудна бомба" - якась кількість радіоактивної речовини, яка при застосуванні зі звичайною вибухівкою буде рознесена на якусь територію. За його словами, це не ядерна зброя, а використання радіоактивних речовин для забруднення території. Це вважається варіантом терористичної зброї. І Росія намагається скинути з себе клеймо держави-терориста після масованих ударів по містах України. Вони носили терористичну та геноцидну оптику. На фоні невдачі цієї кампанії щодо інфраструктури для зміни ситуації на фронті та балансу, вони почали перемикати інформаційний порядок денний, звинувачуючи Україну в тому, що вони самі роблять. Україна ніколи нічого подібного не робила і не буде робити, бо це немає сенсу.

Дзвінки міністрам НАТО — інформаційна спецоперація

Дзвінки Шойгу і Герасимова — це окрема інформаційна спецоперація ФСБ або адміністрації Путіна, щоб викликати інформаційний резонанс. Це робиться майже конфіденційно, на рівні довіри в розмовах з міністрами. На думку Самуся, ці особи вибрані, щоб надати цій інформації потужного імпульсу для розповсюдження і це вдалось. Про це всі говорять. Це фантазія. Ніякої української "брудної бомби" не існує і не існуватиме.

Санкції проти Росатому зупинять ядерний шантаж

МЗС відреагувало на цю інформацію абсолютно правильно – запросили представників МАГАТЕ. Ця сага з ядерними погрозами та провокаціями РФ має завершитися. Треба більш жорстка реакція, зокрема щодо ЗАЕС. Мають бути жорсткі санкції проти Росатому, треба бити по бізнесу, який росіяни продовжують здійснювати з американцями, турками, французами й угорцями. У Росатому широкий портфель проєктів на Заході, на яких заробляють величезні гроші. Чому б партнерам не заявити, що Росатом має бути під санкціями та не існувати як бізнесова структура? На думку мого співрозмовника, одразу припинились би розмови про "брудні бомби" і ЗАЕС була б звільнена від російських військ і створена безпекова зона.

"Брудна бомба" як елемент пропаганди для росіян

Немає успіхів російських військ і треба надавати нового рівня інформаційного фону, показувати: "Ось Україна готує "брудну" бомбу", тому треба більш активно працювати, щоб знищити київський режим". Логіка полягає в тому, і щоб готувати росіян, які дивляться телевізор і не можуть зрозуміти, що відбувається. Начебто 2 тижні масованих ракетних ударів і в телевізорі казали, що Україна має замерзнути, а результату немає. Продовжують загрібати з вулиць чоловіків, тягнуть на фронт, їх вбивають і начебто Херсон теж уже втрачається.

Варіант перетягування війни на зиму буде реалізовуватися

Було зрозуміло і до мобілізації, що Росія буде намагатися втягувати Україну і Європу в довгу війну. Потім була спроба переломити війну ракетними ударами та мобілізацією. Неможливо підготувати нову армію за місяць чи за тиждень. Не вдається їм створювати ЗСУ перепони на Херсонщині, на Сході та спробувати відтягнути нашу армію на Північ через Білорусь. Думаю, що варіант перетягування війни на зиму буде реалізовуватися. Ракетні удари по об'єктах, які забезпечують теплом та електрикою, теж вкладаються у цю теорію. Очевидно, що Європу не вдалося заморозити, але Україна перебуватиме під тиском, зокрема з точки зору нарощування російського потенціалу для можливого перенесення основних бойових дій на весну.