English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Санкції проти Росатому завершать сагу ядерного шантажу РФ. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Санкції проти Росатому завершать сагу ядерного шантажу РФ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 жовтня, 2022 понедiлок
22:12
Статті Сергій Згурець

Після накладання санкцій на держкорпорацію "Росатом" припинились би розмови про "брудні бомби" і Запорізька АЕС була б звільнена від російських військ

У росіян біля Херсону зростає брак боєприпасів

Спочатку про Херсон і дії наших військ. Певний вакуум зберігається. Задум зрозумілий – ЗСУ мають діяти на різних напрямках, щоб розсікти те угруповання ворога, яке намагається обороняти Херсон та плацдарм на Правобережжі. Примусити його капітулювати або відступити. ОК "Південь" повідомило, що Сили оборони звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. З посиланням на 59-у ОМПБр з’явилась інформація, що ЗСУ б’ються з ворогом за один зі стратегічних шляхів. Думаю, це напрям на Берислав. Також ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченнях особового складу, озброєння, військовій техніці противника, мостам і переправам. Зараз в угруповання росіян на правому березі Дніпра зростає брак боєприпасів, що значно зменшує можливості його оборони.

Нещодавно британська розвідка стверджувала, що ворог планує організовано відступити з правобережної частини Херсонщини та закріпитися вздовж лівого берега Дніпра. Проте очільник ГУР Буданов заявив, що ворог не збирається покидати Правобережжя. За словами Буданова, російські окупанти лише створюють ілюзію того, що вони полишають Херсон і, скоріше за все, вони заводять туди нові військові підрозділи та готують місто до оборони. Це збігається з вечірнім зведення Генштабу, де говориться про те, що окупанти в місті переодягаються в цивільний одяг, залишаються в пустих будівлях і готуються до вуличних боїв. Динаміка на цьому напрямку залишається напруженою, хоча Буданов переконує, що Херсон звільнять до кінця року.

ЗСУ наближаються до перерізання траси між Сватовим та Кремінною

На Луганщині противник намагається зупинити просування наших військ по лінії Троїцьке-Сватове Кремінна. Обидві сторони усвідомлюють, що це надзвичайно важливий напрямок і якщо ми прориваємося в районі Сватового, то нам відкривається шлях для звільнення всієї північної Луганщини. І сьогодні ввечері наш Генштаб повідомив про те, що ЗСУ витіснили ворога з пунктів Кармазинівка, Невське (рух у бік Кремінної) і М’ясожарівка (Сватове). Це говорить про те, що ЗСУ наближаються до перерізання траси між Сватовим та Кремінною. Це дуже важливо для послаблення можливостей противника утримувати цю важливу лінію.

У Бахмуті РФ витрачає колосальні ресурси, щоб просунутися на лічені метри

Операцію по захоплення Бахмуту ворог проводить з середини квітня і він витрачає колосальні ресурси, щоб проходити лічені метри. Насамперед витрачає дуже багато снарядів, щоб зруйнувати наші оборонні позиції. Наша піхота тримається, проте потрібно більше ствольної артилерії та високоточних систем. Ворог хоче зачепитися за околиці Бахмута і за останні дні його активність зросла. Утримання Бахмута вкрай важливе для утримання усієї агломерації Сіверськ — Соледар — Бахмут.

"Брудна бомба" як елемент затягування війни

Для ворога неможливість досягти успіху на фронті змінюється іншими способами. Він намагається забезпечити затягування війни. У РФ почали вдаватися до супер нових ідей та обзвонів міністрів оборони членів НАТО і розмов про те, що Україна використає "брудну" бомбу.

Як розповів мені воєнний експерт Михайло Самусь, "брудна бомба" - якась кількість радіоактивної речовини, яка при застосуванні зі звичайною вибухівкою буде рознесена на якусь територію. За його словами, це не ядерна зброя, а використання радіоактивних речовин для забруднення території. Це вважається варіантом терористичної зброї. І Росія намагається скинути з себе клеймо держави-терориста після масованих ударів по містах України. Вони носили терористичну та геноцидну оптику. На фоні невдачі цієї кампанії щодо інфраструктури для зміни ситуації на фронті та балансу, вони почали перемикати інформаційний порядок денний, звинувачуючи Україну в тому, що вони самі роблять. Україна ніколи нічого подібного не робила і не буде робити, бо це немає сенсу.

Дзвінки міністрам НАТО — інформаційна спецоперація

Дзвінки Шойгу і Герасимова — це окрема інформаційна спецоперація ФСБ або адміністрації Путіна, щоб викликати інформаційний резонанс. Це робиться майже конфіденційно, на рівні довіри в розмовах з міністрами. На думку Самуся, ці особи вибрані, щоб надати цій інформації потужного імпульсу для розповсюдження і це вдалось. Про це всі говорять. Це фантазія. Ніякої української "брудної бомби" не існує і не існуватиме.

Санкції проти Росатому зупинять ядерний шантаж

МЗС відреагувало на цю інформацію абсолютно правильно – запросили представників МАГАТЕ. Ця сага з ядерними погрозами та провокаціями РФ має завершитися. Треба більш жорстка реакція, зокрема щодо ЗАЕС. Мають бути жорсткі санкції проти Росатому, треба бити по бізнесу, який росіяни продовжують здійснювати з американцями, турками, французами й угорцями. У Росатому широкий портфель проєктів на Заході, на яких заробляють величезні гроші. Чому б партнерам не заявити, що Росатом має бути під санкціями та не існувати як бізнесова структура? На думку мого співрозмовника, одразу припинились би розмови про "брудні бомби" і ЗАЕС була б звільнена від російських військ і створена безпекова зона.

"Брудна бомба" як елемент пропаганди для росіян

Немає успіхів російських військ і треба надавати нового рівня інформаційного фону, показувати: "Ось Україна готує "брудну" бомбу", тому треба більш активно працювати, щоб знищити київський режим". Логіка полягає в тому, і щоб готувати росіян, які дивляться телевізор і не можуть зрозуміти, що відбувається. Начебто 2 тижні масованих ракетних ударів і в телевізорі казали, що Україна має замерзнути, а результату немає. Продовжують загрібати з вулиць чоловіків, тягнуть на фронт, їх вбивають і начебто Херсон теж уже втрачається.

Варіант перетягування війни на зиму буде реалізовуватися

Було зрозуміло і до мобілізації, що Росія буде намагатися втягувати Україну і Європу в довгу війну. Потім була спроба переломити війну ракетними ударами та мобілізацією. Неможливо підготувати нову армію за місяць чи за тиждень. Не вдається їм створювати ЗСУ перепони на Херсонщині, на Сході та спробувати відтягнути нашу армію на Північ через Білорусь. Думаю, що варіант перетягування війни на зиму буде реалізовуватися. Ракетні удари по об'єктах, які забезпечують теплом та електрикою, теж вкладаються у цю теорію. Очевидно, що Європу не вдалося заморозити, але Україна перебуватиме під тиском, зокрема з точки зору нарощування російського потенціалу для можливого перенесення основних бойових дій на весну.

Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
МЗС України
ЗСУ
Херсонщина
війна з Росією
Донеччина
Сергій Шойгу
Бахмут
Військові новини
ядерний удар
Запорізька АЕС
Колонка Згурця
Війна на Донбасі
наступ ЗСУ
деокупація України
Читайте також:
Сергій Шойгу
23 жовтня, 2022 неділя
Шойгу обдзвонює країни НАТО і звинувачує Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Путін
23 жовтня, 2022 неділя
Після попередження США Путін виробив іншу стратегію війни, - Піонтковський
Виталий Портников
23 жовтня, 2022 неділя
Прийде час, коли російська армія буде бомбардувати міста РФ, - Портников
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 38.31
    Продаж 39.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 жовтня
22:09
Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини та Чернігівщини, одна людина загинула, ще 4 поранені
За добу окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та стрілецької зброї чотири громади на Сумщині
21:40
Україна-Угорщина
Без допомоги ЄС Україні російські танки можуть дістатися Будапешта: у МЗС відповіли на заяву Орбана
21:38
ООН
В ООН прокоментували заклик російського пропагандиста Красовського вбивати українських дітей
21:36
Прапор Польщі
Українці вважають Польщу найбільш дружньою, а Угорщину зарахували у стан "ворожих" країн, – опитування
21:35
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Тактична ядерна зброя була б захистом для України, можливості для відновлення існують, - ексзаступник начальника Генштабу Романенко
21:28
Німеччина Україна
Міністр фінансів Німеччини підтримав збільшення допомоги Україні у 2023 році
21:09
безпілотник PUMA-LE
Армія дронів: ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE завдяки донатам
20:51
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки й витіснили ворога з низки населених пунктів на Луганщині й Донеччині, – Генштаб
20:38
Російський літак упав на будинок в Іркутську через низьку якість проведеного ремонту, - ГУР
20:15
З початку доби окупанти завдали по цивільних 3 ракетні та 7 авіаційних ударів і тричі били з РСЗВ, - Генштаб
20:13
OPINION
Ігор Гулик
Симоньян і Красовський: убивця у профіль та анфас
20:11
Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
20:00
"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
19:54
Ексклюзив
окупанти оркі русня
Росіяни проводять передислокацію військ на Півдні України, - офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
19:44
Росія блокує роботу зернових ініціатив – це примус до переговорів, – морський експерт Клименко
19:39
МЗС України
У МЗС назвали можливі формати спецтрибуналу для Росії за війну з Україною
19:36
В’ячеслав Богуслаєв
Суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва, підозрюваного в держзраді та колабораціонізмі
19:19
Макеєв (у центрі) з дружиною Оленою з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром
Послом у Німеччині призначили спецпредставника МЗС з питань санкцій Макеєва
19:17
Інтерв’ю
міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву
Тайвань, разом із Польщею та Чехією, планує відбудовувати Україну – міністр Джозеф Ву
19:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:56
Ексклюзив
Ігор Романенко
"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
18:42
Ексклюзив
Крим- це Україна
Україні потрібно виробляти політичну позицію про післявоєнний статус Криму, - ексзаступниця міністра оборони Фролова
18:41
За пів години на Херсонщині ППО збила два ударні вертольоти армії РФ
18:36
Ексклюзив
Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
18:29
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Система бездушна, необхідна фахова комунікація представників підрозділів з родинами загиблих військових,- громадський діяч Нетьосов
18:28
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
18:12
Дніпро-1 - Металіст
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
18:09
OPINION
Андрій Павлишин
Чому гауляйтери не квіслінґи?
18:06
світло
Кожна українська родина може на третину зменшити споживання електрики, - керівник YASNO
18:04
На фото: мурал на Харківщині
Українські митці розмалювали міста звільненої Харківщини патріотичними муралами
17:58
УПЛ: результати усіх матчів 9-го туру
17:53
Ексклюзив
Україна залишається головним постачальником продовольства для Лівану, - посол Осташ
17:51
У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва виявили громадянство РФ – "Схеми"
17:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Зараз ми маємо унікальний шанс вибити противника на лівий берег Дніпра, - полковник СБУ Костенко
17:34
Еко-активісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо
Екоактивісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо
17:29
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб унеможливити втечу власних військ з Херсона, - військовий експерт Киричевський
17:10
Ексклюзив
пропаганда_російське ТБ
Новий тренд інформаційної війни росіян: це перша антигомосексуальна війна в історії людства, - радник МВС України Денисенко
17:09
Наталка Діденко
В Україні дощитиме, очікується вітер і туман: прогноз від Наталки Діденко на 25 жовтня
17:08
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба та Боррель обговорили запрошення в Україну місії МАГАТЕ
16:54
окупанти
У Токмаку на Запоріжжі лікарня заповнена пораненими окупантами після влучних ударів ЗСУ, - мер Мелітополя
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV