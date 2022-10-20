Британська розвідка розповіла, що окупантам втекти з Херсона буде не так вже й легко

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

"Заява Суровікіна як головного оперативного командира, в якому висвітлюються негативні новини про "спеціальну військову операцію", вельми незвичайна. Ймовірно, це вказує на те, що російська влада всерйоз розглядає можливість великого виведення своїх військ із району на захід від Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Суровікін повідомив російським ЗМІ, що в районі Херсона "виникла складна ситуація".

За даними британської розвідки, ключовим завданням будь-якої російської операції з відведення буде виведення військ та їхньої техніки у хорошому стані через річку шириною 1000 м.

"Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, значно покладатиметься на тимчасовий міст з барж, який вона побудувала недалеко від Херсона в останні дні, і на військові понтонні переправи, які продовжують діяти в кількох місцях", - повідомили у відомстві.

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