Про це інформує в телеграмі начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсонці, наполегливо прошу – ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають окупанти. Вони хочуть взяти наших людей в заручники та використовувати їх немов "живий щит". Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми", - наголосив Янушевич.

Голова області наголосив, що Збройні сили України не нищитимуть наші села та міста. Воїни користуються високоточною зброєю та б’ють тільки по російській армії ворога, техніці, пунктам управління, базам.

"Натомість росіяни безпощадно обстрілюють мирні об’єкти, де немає військових. Щоб там окупанти не придумали собі стосовно Херсонщини, але буде так, як вирішать ЗСУ. Тобто Херсонщина буде вільною від цих нелюдів", - наголосив очільник Херсонщини.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра.

19 жовтня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готують провокації з обстрілами Херсону.

Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег річки Дніпро.

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