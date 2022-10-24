На Херсонщині ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів, - ОК "Південь"

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь"

У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів. Наразі ЗСУ б’ються з ворогом за один із стратегічних шляхів.

"Ця дорога є дійсно стратегічно важливою, через це вони (окупанти - ред.) так за неї вперто тримаються", - розповів один із воїнів 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з позивним Шериф.

Нагадаємо, у ГУР заперечили, що окупанти тікають з Херсона.

Цивільних херсонців російська армія змушує споруджувати фортифікації й готує до здачі міста.

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