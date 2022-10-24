У ГУР заперечили, що окупанти тікають з Херсона: вони готуються до оборони
Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи
Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
За словами Буданова, Сергій Суровікін, який командує Південним угрупованням російських військ у війні проти України, може й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна сказати, що "прямо зараз вони з Херсона тікають".
"Ні, такого нема", – сказав він.
"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять Промсвязьбанк, інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне", - наголосив Буданов.
За його словами, окупанти просто "створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони".
- Нагадаємо, ЗСУ та інші українські військові формування продовжують наступ на місто Херсон.
- Цивільних херсонців російська армія змушує споруджувати фортифікації й готує до здачі міста.
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