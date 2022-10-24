У ГУР заперечили, що окупанти тікають з Херсона: вони готуються до оборони

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

За словами Буданова, Сергій Суровікін, який командує Південним угрупованням російських військ у війні проти України, може й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсону, але поки не можна сказати, що "прямо зараз вони з Херсона тікають".

"Ні, такого нема", – сказав він.

"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять Промсвязьбанк, інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне", - наголосив Буданов.

За його словами, окупанти просто "створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони".

Нагадаємо, ЗСУ та інші українські військові формування продовжують наступ на місто Херсон.

Цивільних херсонців російська армія змушує споруджувати фортифікації й готує до здачі міста.

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