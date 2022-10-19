У Херсоні окупанти змусили мирне населення проводити фортифікаційні роботи
Російські окупанти примусово залучають мирне населення до фортифікаційних робіт у Херсоні
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з-поміж порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян.", - пишуть в Генштабі.
- У середу, 19 жовтня, російський агресор завдав 4 ракетних і 11 авіаційних ударів по території України. Також задіяли 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", які вилетіли з Білорусі.
- Окупаційна влада Запорізької області провела "перепис" населення, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях.
- Завербовані російські військові з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають свої підрозділи і намагаються повернутись на територію Росії.
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