На Запоріжжі окупанти провели "перепис" населення

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та "перепис" населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій", - пишуть в Генштабі.

У середу, 19 жовтня, російський агресор завдав 4 ракетних і 11 авіаційних ударів по території України. Також задіяли 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", які вилетіли з Білорусі.

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