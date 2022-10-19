На Запоріжжі окупанти провели "перепис" населення
Окупаційна влада Запорізької області провела "перепис" населення, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та "перепис" населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій", - пишуть в Генштабі.
- У середу, 19 жовтня, російський агресор завдав 4 ракетних і 11 авіаційних ударів по території України. Також задіяли 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", які вилетіли з Білорусі.
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