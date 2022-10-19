З початку доби РФ завдала 4 ракетних і 11 авіаударів. З Білорусі задіяли 9 дронів-камікадзів - 8 було збито

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва “Shahed-136”. Всі вони успішно збиті Силами оборони України", - пишуть у Генштабі ЗСУ.

Протягом поточної доби, 19 жовтня, російський противник завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів. Агресор здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Протягом дня РФ задіяла 9 ударних БпЛА "Shahed-136" з території Білорусі. Вісім з них збито.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє; на Куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка;

– зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка; на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

– з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

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