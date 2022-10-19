Зеки, яких завербували в армію РФ, після отримання зброї залишають підрозділи і намагаються повернутись в Росію, - Генштаб ЗСУ
Завербовані російські військові з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають свої підрозділи і намагаються повернутись на територію Росії
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ шляхом ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію РФ. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі. Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з ДРГ, проводять заходи з пошуку дезертирів", - пишуть в Генштабі.
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