Про це йдеться у спільній заяві, що опублікована на офіційному вебсайті Держдепартаменту США.

Представники МЗС країн заявили про тверду підтримку суверенності та територіальної цілісності нашої держави, а також наголосили, що чітко дали зрозуміти міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що відкидають брехливі звинувачення України. Наголошується, що світ відреагує на будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації.

"Міністри оборони кожної з наших країн за проханням міністра оборони Росії Сергія Шойгу провели з ним телефонну розмову. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - йдеться у заяві.

Міністри закордонних справ також обговорили свої спільні рішучі наміри продовжувати підтримувати Україну під час жорстокої агресивної війни, яку розпочав президент Путін.

США також оприлюднили окрему заяву, де розповіли про проведення розмови між державним секретарем країни Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

У повідомленні йдеться, що США відкидають заяви Шойгу про застосування Україною "брудної бомби" та обговорили "зобов'язання США та світу продовжувати надавати Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, поговорив телефоном з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом й звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

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