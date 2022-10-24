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В ISW сказали, навіщо Шойгу дзвонив країнам НАТО і звинувачував Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"

24 жовтня, 2022 понедiлок
06:52
війна з Росією Сергій Шойгу

Аналітики вважають, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW)  у своєму новому звіті.

"Російський міністр оборони Сергій Шойгу, ймовірно, намагався уповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні та, можливо, послабити альянс НАТО під час виклику страху з кількома міністрами оборони НАТО 23 жовтня", - йдеться в повідомленні. 

Шойгу окремо подзвонив своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії й Сполучених Штатів 23 жовтня та розповідав про українську "брудну бомбу". А російські державні ЗМІ поширювали цю заяву. За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.  

Зазначається, що звіти Міністерства оборони Росії про дзвінки містять незначні розбіжності: у них стверджується, що Шойгу обговорював "стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації" в Україні в розмові зі своїм французьким колегою; обговорював "ситуацію в Україні" і робив неправдиві заяви про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" в розмовах з Великою Британією, Францією і Туреччиною; і просто обговорював ситуацію в Україні без згадки про "брудну бомбу" в розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Востаннє Шойгу розмовляв з міністром Остіном 21 жовтня.

Представники США, Великої Британії та України категорично заперечили й засудили неправдиві звинувачення Шойгу, а міністр оборони США Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.  

"Навряд чи Кремль готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором", - пишуть в Інституті. 

За словами експертів, коментарі Шойгу навряд чи передвіщають ядерний теракт проти одного або декількох великих українських населених пунктів чи об'єктів критичної інфраструктури в надії шокувати Україну і змусити її капітулювати або змусити Захід припинити допомогу Україні.

Крім того, Кремль навряд чи готує атаку з використанням "брудних бомб" під фальшивим  прапором, вважать в ISW. Заяви Шойгу є продовженням тривалої російської інформаційної кампанії. Кремль заявляв, що "західні держави допоможуть Україні здійснити атаку із застосуванням зброї масового знищення під чужим прапором, починаючи з лютого". У квітні МО Росії заявило, що має інформацію про те, що США "готують провокації для звинувачення Збройних сил Росії у використанні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї".  Російські пропагандистські ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї і планують атаки під чужим прапором.

"Таким чином, заклики Шойгу - і посилення російськими державними ЗМІ фальшивих погроз про бомби - мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року", - йдеться у звіті.

Наголошується, що серія дзвінків Шойгу, ймовірно, була подальшим брязканням зброєю з боку Росії, щоб залякати західних прихильників України та, можливо, розширити розбіжності в альянсі НАТО.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на таке звинувачення Шойгу.
  • А міністр оборони України Олексій Резніков закликав місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви Російської Федерації щодо "брудної бомби".

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Росія
російська армія
Сергій Шойгу
Військові новини
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