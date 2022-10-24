Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму новому звіті.

"Російський міністр оборони Сергій Шойгу, ймовірно, намагався уповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні та, можливо, послабити альянс НАТО під час виклику страху з кількома міністрами оборони НАТО 23 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Шойгу окремо подзвонив своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії й Сполучених Штатів 23 жовтня та розповідав про українську "брудну бомбу". А російські державні ЗМІ поширювали цю заяву. За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.

Зазначається, що звіти Міністерства оборони Росії про дзвінки містять незначні розбіжності: у них стверджується, що Шойгу обговорював "стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації" в Україні в розмові зі своїм французьким колегою; обговорював "ситуацію в Україні" і робив неправдиві заяви про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" в розмовах з Великою Британією, Францією і Туреччиною; і просто обговорював ситуацію в Україні без згадки про "брудну бомбу" в розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Востаннє Шойгу розмовляв з міністром Остіном 21 жовтня.

Представники США, Великої Британії та України категорично заперечили й засудили неправдиві звинувачення Шойгу, а міністр оборони США Остін зателефонував своєму британському колезі Бену Воллесу після розмови з Шойгу.

"Навряд чи Кремль готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором", - пишуть в Інституті.



За словами експертів, коментарі Шойгу навряд чи передвіщають ядерний теракт проти одного або декількох великих українських населених пунктів чи об'єктів критичної інфраструктури в надії шокувати Україну і змусити її капітулювати або змусити Захід припинити допомогу Україні.

Крім того, Кремль навряд чи готує атаку з використанням "брудних бомб" під фальшивим прапором, вважать в ISW. Заяви Шойгу є продовженням тривалої російської інформаційної кампанії. Кремль заявляв, що "західні держави допоможуть Україні здійснити атаку із застосуванням зброї масового знищення під чужим прапором, починаючи з лютого". У квітні МО Росії заявило, що має інформацію про те, що США "готують провокації для звинувачення Збройних сил Росії у використанні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї". Російські пропагандистські ЗМІ неодноразово стверджували, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї і планують атаки під чужим прапором.

"Таким чином, заклики Шойгу - і посилення російськими державними ЗМІ фальшивих погроз про бомби - мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року", - йдеться у звіті.

Наголошується, що серія дзвінків Шойгу, ймовірно, була подальшим брязканням зброєю з боку Росії, щоб залякати західних прихильників України та, можливо, розширити розбіжності в альянсі НАТО.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таке звинувачення Шойгу.

А міністр оборони України Олексій Резніков закликав місії МАГАТЕ та ООН перевірити заяви Російської Федерації щодо "брудної бомби".

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