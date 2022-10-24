Про це він написав у своєму твіттері.

Міністр зауважив, що українська армія щодня звільняє нашу землю від російського бруду.

"Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії", - зауважив Резніков.

Посадовець додав, що Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таке звинувачення Шойгу.

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