Зеленський відреагував на звинувачення України в провокаціях з "брудною бомбою"

Про це він сказав у вечірньому зверненні 23 жовтня.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні. Україна – це завжди про відновлення. Завжди про життя. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.

Якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала. Я вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне. Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські погрози. Коли держава-терорист підіймає ставки, вона повинна відчути, що це – не спрацює", - сказав Володимир Зеленський.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня 2022 року, обдзвонив країни НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

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