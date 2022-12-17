У ЦРУ оцінили готовність Путіна застосувати тактичну ядерну зброю
ЦРУ не бачить на сьогодні жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою РФ має на меті залякування
Про це сказав очільник ЦРУ Вільям Бернс.
"Я гадаю, що брязкання (ядерною - ред.) зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", - заявив він.
За словами Бернса, США дуже чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї. Разом з тим, він озвучив очікування Штатів від позиції Китаю та Індії щодо ядерних погроз Росії. Бернс вважає, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін сформували досить тісні партнерські стосунки протягом останніх років
"Я вважаю, що також було дуже корисно, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - зазначив Бернс.
Разом з тим, Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.
"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого, на мою думку у цьому випадку, ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни на цей момент серйозно налаштовані на реальні переговори", - додав він.
На думку глави ЦРУ, Путін помилково вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час і ніщо його не зупинить. Він зауважив, що російські військові зараз "сильно побиті.", а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск і розвивати успіхи на полі бою.
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