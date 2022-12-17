У ЦРУ оцінили готовність Путіна застосувати тактичну ядерну зброю

Про це сказав очільник ЦРУ Вільям Бернс.

"Я гадаю, що брязкання (ядерною - ред.) зброєю має на меті залякати. Сьогодні ми не бачимо чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї", - заявив він.

За словами Бернса, США дуже чітко дали зрозуміти росіянам, які серйозні ризики матиме застосування ядерної зброї. Разом з тим, він озвучив очікування Штатів від позиції Китаю та Індії щодо ядерних погроз Росії. Бернс вважає, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін сформували досить тісні партнерські стосунки протягом останніх років

"Я вважаю, що також було дуже корисно, що китайський лідер Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян", - зазначив Бернс.

Разом з тим, Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори.

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян, чого, на мою думку у цьому випадку, ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни на цей момент серйозно налаштовані на реальні переговори", - додав він.

На думку глави ЦРУ, Путін помилково вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час і ніщо його не зупинить. Він зауважив, що російські військові зараз "сильно побиті.", а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск і розвивати успіхи на полі бою.

20 листопада глава Пентагону заявив, що повномасштабне російське вторгнення може спричинити ядерну гонку озброєнь

29 листопада Росія звинуватила США у зриві переговорів про контроль над ядерною зброєю.

9 грудня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія розширює свій ядерний арсенал. За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.

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