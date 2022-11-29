Росія звинуватила США у зриві переговорів про контроль над ядерною зброєю

Такий коментар Захарова опублікувала у вівторок у своєму telegram-каналі.

За її словами, РФ вирішила перенести сесію двосторонньої консультативної комісії "на політичному рівні з урахуванням тієї вкрай негативної ситуації в російсько-американських відносинах, яку створив Вашингтон і яка продовжує неухильно деградувати".

Читайте також: Кремль свідомо відтягує переговори з США про контроль над ядерним озброєнням, - Безсмертний

"На всіх напрямках відзначаємо найвищий рівень токсичності та ворожості з боку Вашингтона. У межах розв'язаної проти нас тотальної гібридної війни практично кожен крок США стосовно Росії підпорядкований патологічному прагненню нашкодити нашій країні скрізь, де тільки можливо", – написала вона.

Захарова стверджує, що американська делегація відмовилася обговорювати "російські занепокоєння" виконання СНО-3, зокрема нібито виведення США частини арсеналу з-під дії договору, натомість хотіла зосередитися на питаннях поновлення інспекцій.

20 червня повідомлялося, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що не вважав, що РФ повинна продовжувати термін дії СНО-3 – двосторонньої російсько-американської угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Станом на 3 серпня було відомо, що Вашингтон мав намір почати переговори з Росією про заміну Договору про СНО, що закінчується у 2026 році.

8 листопада стало відомо, що Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) – відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

28 листопада стало відомо, що Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю.

Станом на 29 листопада відомо, що у Росії ще навесні обговорювали потенційне використання ядерної зброї Володимиром Путіним у війні проти України і знову можуть повернутись до цього під загрозою втрати Криму