"Нехай приповзуть і попросять": Медведєв прокоментував пролонгацію договору зі США, що стосується ядерної зброї

Про це Медведєв написав на своєму телеграм-каналі.

Він вважає, що за рік, відколи угоду востаннє пролонгували, ситуація кардинально змінилася.

"Вважаю час для нових переговорів невідповідним. Ще минулого року ситуація для переговорів про нову угоду була іншо, а зараз все: dead zone. Немає у нас зараз жодних стосунків із США. Вони в точці нуля за Кельвіном. І розморожувати їх сьогодні не треба.

І переговори з ними поки що вести не треба. Це шкідливо для Росії. Нехай самі прибіжать чи приповзуть і попросять про це. І потім цінують це як нашу особливу ласку. Бо інакше це виглядає так: вони нам – суцільні гидоти, а ми їм – нате, будь ласка, ядерну угоду. Непродуктивно, небезпечно і виглядає, наче прояв слабкості. Нехай оцінять такий діалог по-справжньому і просять про нього на всіх вулицях і підворіттях", – написав Медведєв.

СНО-3 – це договір між Росією та США про заходи з подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Ця угода була підписана 2010 року (коли президентом РФ був саме Медведєв) й набула чинності 5 лютого 2011 року. Договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв. Востаннє СНО-3 продовжили на 5 років в лютому 2021 року, відтак, станом на сьогодні, термін її дії завершується в 2026 році.