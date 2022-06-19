"Медведєв сьогодні - клоун", - голова Мюнхенської конференції про погрози експрезидента РФ

Про це повідомляє Bild.

"Медведєв сьогодні - клоун, вибачте, що я маю це вимовити вголос", - заявив Гойсґен.

Експрезидент Росії Медведєв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав вести канал у Telegram, в якому відзначився різкими заявами не лише на адресу України.

Зокрема, російський політик називав "виродками" деяких опонентів, які "бажають Росії смерті". Він заявляв, що поки живий, "буде робити все, щоб вороги Росії зникли".

15 червня Медведєв висловив сумнів, що Україна за два роки існуватиме на карті світу. На це відреагували в Офісі президента України. Михайло Подоляк назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами".

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