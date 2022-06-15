Про це експрезидент Росії написав у telegram.

"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів скрапленого газу з оплатою постачання через два роки. Інакше цієї зими просто замерзне. Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?" - написав Медведєв.

Дмитро Медведєв був президентом РФ з 2008 до 2012 року. З 2020 року він є заступником голови ради безпеки Росії.

15 червня повідомлялося, що Україна веде перемовини щодо постачання скрапленого газу за програмою ленд-лізу.

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