Про це пише американське видання Foreign Policy.

Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного добутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського зрідженого природного газу в рамках програми ленд-лізу.

Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сїоду та Північної Африки, йдеться у матеріалі.

Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb