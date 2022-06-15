Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом, - ЗМІ
Україна веде перемовни щодо різних варіантів поставок зрідженого газу на зиму, в тому числі – американського ресурсу за програмою ленд-лізу
Про це пише американське видання Foreign Policy.
Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного добутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського зрідженого природного газу в рамках програми ленд-лізу.
Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сїоду та Північної Африки, йдеться у матеріалі.
Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.
Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
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