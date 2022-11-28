Кремль свідомо відтягує переговори з США про контроль над ядерним озброєнням, - Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що політичне керівництво Росії свідомо не йде на переговори з США про нерозповсюдження ядерної зброї
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Кожного року в лютому держави, які підписали договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь зустрічаються для того, щоб поновити угоду та заново запустити механізм контролю й моніторингу за ядерною зброєю. Росія останні три роки відмовляється підписувати документи на цих зустрічах", - пояснив Безсмертний.
Дипломат наголосив, що відмова від переговорів зі США є складою ядерного шантажу РФ.
"У Вашингтоні впродовж цього року декілька разів наголошували, що Росія підписалась під угодою про нерозповсюдження ядерної зброї. США та Росія домовились, що з 26 листопада по 6 грудня відбудуться консультації з цього питання. Проте Кремль свідомо відтягує переговори з США про нерозповсюдження ядерної зброї. Це є складовою ядерного шантажу", - додав він.
- 2 листопада газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що за даними розвідки російські генерали обговорювали, за яких умов Росія могла би застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. У Кремлі цю інформацію заперечили.
- 14 листопада директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у турецькій столиці Анкарі зустріч із головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе