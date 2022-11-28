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Кремль свідомо відтягує переговори з США про контроль над ядерним озброєнням, - Безсмертний

28 листопада, 2022 понедiлок
22:01
війна з Росією Володимир Путін

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що політичне керівництво Росії свідомо не йде на переговори з США про нерозповсюдження ядерної зброї

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Кожного року в лютому держави, які підписали договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь зустрічаються для того, щоб поновити угоду та заново запустити механізм контролю й моніторингу за ядерною зброєю. Росія останні три роки відмовляється підписувати документи на цих зустрічах", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що відмова від переговорів зі США є складою ядерного шантажу РФ.

"У Вашингтоні впродовж цього року декілька разів наголошували, що Росія підписалась під угодою про нерозповсюдження ядерної зброї. США та Росія домовились, що з 26 листопада по 6 грудня відбудуться консультації з цього питання. Проте Кремль свідомо відтягує переговори з США про нерозповсюдження ядерної зброї. Це є складовою ядерного шантажу", - додав він.

  • 2 листопада газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що за даними розвідки російські генерали обговорювали, за яких умов Росія могла би застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. У Кремлі цю інформацію заперечили.
  • 14 листопада директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у турецькій столиці Анкарі зустріч із головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним

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Росія
російська армія
ядерна зброя
окупанти
США
ядерна війна
ядерна бомба
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