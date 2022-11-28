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Головна Економіка Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю

Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю

28 листопада, 2022 понедiлок
17:54
Економіка

Росія повідомила США про відтермінування на невизначений час переговорів зі стратегічної стабільності в межах Договору про скорочення й обмеження ядерних озброєнь (СНО-3)

Про це в коментарі CNN повідомив представник Державного департаменту США.

"Сполучені Штати та Російська Федерація мали провести засідання Двосторонньої консультативної комісії за договором СНО-3 в Каїрі для обговорення виконання договору у вівторок, 29 листопада. Російська сторона поінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати", – зазначили у відомстві.

Окрім цього, представник Держдепу додав, що США готові перенести зустріч на якомога ближчий термін, оскільки "відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності".

Також зазначається, що російська сторона не називала причину перенесення двосторонніх консультацій.

Додається, що двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання СНО-3, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ США призупинили її роботу.

  • 20 червня повідомлялося, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що не вважав, що РФ повинна продовжувати термін дії СНО-3 – двосторонньої російсько-американської угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь
  • Станом на 3 серпня було відомо, що Вашингтон мав намір почати переговори з Росією про заміну Договору про СНО, що закінчується у 2026 році.
  • 8 листопада стало відомо, що Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) – відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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