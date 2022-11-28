Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю

Про це в коментарі CNN повідомив представник Державного департаменту США.

"Сполучені Штати та Російська Федерація мали провести засідання Двосторонньої консультативної комісії за договором СНО-3 в Каїрі для обговорення виконання договору у вівторок, 29 листопада. Російська сторона поінформувала США про те, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч і заявила, що запропонує нові дати", – зазначили у відомстві.

Окрім цього, представник Держдепу додав, що США готові перенести зустріч на якомога ближчий термін, оскільки "відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності".

Також зазначається, що російська сторона не називала причину перенесення двосторонніх консультацій.

Додається, що двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання СНО-3, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ США призупинили її роботу.

20 червня повідомлялося, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що не вважав, що РФ повинна продовжувати термін дії СНО-3 – двосторонньої російсько-американської угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Станом на 3 серпня було відомо, що Вашингтон мав намір почати переговори з Росією про заміну Договору про СНО, що закінчується у 2026 році.

8 листопада стало відомо, що Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) – відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.