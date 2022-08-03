Про це повідомила заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс.

"Ми сподіваємося отримати нову угоду. Новий договір про СНО закінчується у 2026 році. Ми хочемо повернутися за стіл переговорів і почати діалог з Росією. Як тільки Росія буде діяти сумлінно, у нас немає конкретних термінів, коли це станеться. Але це параметри, які ми розглядаємо", - сказала Дженкінс.

3 серпня президент Зеленський заявив, що у Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом.

3 серпня президент України сказав, що глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б нинішньої конфліктності у світі.

3 серпня очільник МЗС Дмитро Кулеба заперечив готовність Росії до переговорів.

2 серпня Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом".

2 серпня на дебатах в ООН представник України заявив про те, що Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Того ж дня міністр закордонних справ України жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні.

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