США готові до переговорів з Росією про стратегічні озброєння. Чекають на відповідь Москви
Вашингтон має намір почати переговори з Росією про заміну Договору про СНО, що закінчується у 2026 році
Про це повідомила заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс.
"Ми сподіваємося отримати нову угоду. Новий договір про СНО закінчується у 2026 році. Ми хочемо повернутися за стіл переговорів і почати діалог з Росією. Як тільки Росія буде діяти сумлінно, у нас немає конкретних термінів, коли це станеться. Але це параметри, які ми розглядаємо", - сказала Дженкінс.
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