Про це заявив президент України у вечірньому відеозверненні.

Зеленський звернув увагу на те, що цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози.

"Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності, — зазначив президент. - І це те насправді, на що Україна звертає увагу не тільки 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками. З того часу, як Росія проігнорувала міжнародне право повністю, інтереси людяності як такої повністю".

На думку Зеленського, 2014-й рік став поворотним моментом.

"Тоді в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" – Росія уникнула негайної та відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні звʼязки зі світом... І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться", - зауважив президент.

На його думку, українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі.

"Наш народ об’єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода. Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу, — сказав Володимир Зеленський. - Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, і щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави".

3 серпня очільник МЗС Дмитро Кулеба заперечив готовність Росії до переговорів.

2 серпня Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом".

2 серпня на дебатах в ООН представник України заявив про те, що Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Того ж дня міністр закордонних справ України жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні.

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