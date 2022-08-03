Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом"

Про це йдеться у програмній статті директора департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексія Дробініна на сторінках журналу "Міжнародне життя".

Дробінін зокрема вважає, що російська влада має можливість остаточно позбутися ілюзій і вийти "за межі парадигми "дружнього поглинання", що відновлювалася західними колегами після 1992 року".

"Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки та Європи не буде... Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі зі США. Мета противника - завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичну конкурента", – додав російський дипломат.

"Незалежно від тривалості та результату (війни в Україні, - ред.) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха загалом конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці із Заходом безповоротно завершена", – йдеться у статті.

Дробінін також повторив міфи російської пропаганди про "кризу глобалізації", "збільшення ролі фактора сили" у міжнародних відносинах тощо.

" Як справедливо зауважують політологи, " від часу Петра Великого російські еліти дивилися на захід, переймали західну моду і поведінку, вводили в собі західні інститути, бажали західні філософії, прагнули вийти великі європейські держави; отже, в радянську епоху стати глобальною супердержавою, а в пізніший період — ключовим компонентом великої Європи від Лісабона до Владивостока... Зараз такий підхід не є актуальним», - резюмував Дробінін.