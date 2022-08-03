Димова завіса. Дмитро Кулеба заперечив готовність Росії до переговорів
Всі заяви російської влади про "готовність до діалогу" є димовою завісою, — вважає міністр закордонних справ України
Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
"Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше — лише димова завіса", - вважає глава зовнішньополітичного відомства України.
- 2 серпня Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом".
- 2 серпня на дебатах в ООН представник України заявив про те, що Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Того ж дня міністр закордонних справ України жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе