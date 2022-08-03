Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Немає нічого більш цинічного, ніж заяви путінських поплічників про те, що Росія готова до мирних переговорів. Ми чуємо і бачимо цю "готовність" кожен день: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірячі злочини. Росія як і раніше націлена на війну, все інше — лише димова завіса", - вважає глава зовнішньополітичного відомства України.

2 серпня Росія заявила про "кінець епохи співпраці із Заходом".

2 серпня на дебатах в ООН представник України заявив про те, що Росія порушила всі принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Того ж дня міністр закордонних справ України жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні.

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