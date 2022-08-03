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Це підживлює російську агресію, — Кулеба про противників постачання зброї для України

3 серпня, 2022 середа
20:40
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ жорстко розкритикував противників постачання зброї Україні

Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу з естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

Він зазначив, що є певні країни, які принципово відмовляються від ідеї постачання зброї Україні. У Європі така країна одна. Кулеба зазначив, що з розумінням ставиться до такої позиції.

"Але ті, хто каже, що постачання Україні зброї є підкиданням дров у вогонь, брешуть. Вони кажуть, що нібито виступають за мир, але насправді вони мають на увазі, що нехай Росія захоплює ще більше територій України, ми хочемо, щоб ця війна завершилася, навіть, якщо Україна втратить державність", - сказав голова МЗС.

Кулеба зазначив, що деякі політики заявляють, що постачання зброї нібито підживлює війну.

"Це не підживлює війну, це підживлює російську агресію проти України", - додав він.

  • 23 липня президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів, а тому Захід повинен припинити озброювати Україну і натомість працювати над мирним врегулюванням.

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