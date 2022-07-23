Санкції не похитнули Москву, стратегія Заходу подібна до машини зі спущеними шинами, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що західні санкції не мали очікуваного впливу на Росію та призвели до зубожіння населення країн ЄС
Про це повідомляє Telex.
За словами Орбана, санкції не вплинули на РФ, в той час, як Європа втратила чотири уряди та перебуває в економічній та політичній кризі.
"Стратегія Заходу подібна до машини зі спущеними шинами на всіх чотирьох колесах. Санкції не похитнули Москву. Європа в біді - економічній та політичній, жертвами стали чотири уряди: британський, болгарський, італійський та естонський. Люди зіткнуться з різким підвищенням цін. І більшість світу теж нас демонстративно не підтримала - Китай, Індія, Бразилія, ПАР, арабський світ, Африка — усі осторонь цього конфлікту, вони займаються своїми справами", - сказав Орбан на конференції у румунському місті Беїле-Тушнад.
Він додав, що Заходу потрібна в Україні нова стратегія, метою якої є укладення миру.
"Завдання ЄС полягає не в тому, щоб зайняти чийсь бік, а в тому, щоб стати між Росією та Україною. Росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори", - переконаний Орбан.
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21 липня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто побував у Москві, де домовлявся про купівлю додаткових обсягів газу.
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