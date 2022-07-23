Про це повідомляє Telex.

За словами Орбана, санкції не вплинули на РФ, в той час, як Європа втратила чотири уряди та перебуває в економічній та політичній кризі.

"Стратегія Заходу подібна до машини зі спущеними шинами на всіх чотирьох колесах. Санкції не похитнули Москву. Європа в біді - економічній та політичній, жертвами стали чотири уряди: британський, болгарський, італійський та естонський. Люди зіткнуться з різким підвищенням цін. І більшість світу теж нас демонстративно не підтримала - Китай, Індія, Бразилія, ПАР, арабський світ, Африка — усі осторонь цього конфлікту, вони займаються своїми справами", - сказав Орбан на конференції у румунському місті Беїле-Тушнад.

Він додав, що Заходу потрібна в Україні нова стратегія, метою якої є укладення миру.

"Завдання ЄС полягає не в тому, щоб зайняти чийсь бік, а в тому, щоб стати між Росією та Україною. Росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори", - переконаний Орбан.

21 липня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто побував у Москві, де домовлявся про купівлю додаткових обсягів газу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb