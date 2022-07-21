Про це інформує Index.hu.



У рамках свого візиту в Москву міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто зустрінеться з віцепрем'єр-міністром РФ з питань енергетики Олександром Новаком, віцепрем'єр-міністром РФ з питань промисловості й торгівлі Денисом Мантуровим і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

В офіційному повідомленні речник угорського міністра закордонних справ Мате Пачолай зазначив, що для забезпечення безпеки енергопостачання Угорщини уряд вирішив додатково закупити у Росії 700 млн кубометрів природного газу на додаток до обсягів, передбачених довгостроковими контрактами.

За словами Пачолайя, після перемовин Сійярто та Лавров проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо, 14 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, заявив, що країна не підтримає впровадження санкцій проти Газпрому та Газпромбанку

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