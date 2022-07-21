Очільник МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви домовлятися про купівлю додаткових обсягів газу
Міністр закордонних справ Петер Сійярто прибув до Росії на переговори, за підсумками яких пізніше буде проведена спільна з МЗС РФ пресконференція
Про це інформує Index.hu.
У рамках свого візиту в Москву міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто зустрінеться з віцепрем'єр-міністром РФ з питань енергетики Олександром Новаком, віцепрем'єр-міністром РФ з питань промисловості й торгівлі Денисом Мантуровим і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
В офіційному повідомленні речник угорського міністра закордонних справ Мате Пачолай зазначив, що для забезпечення безпеки енергопостачання Угорщини уряд вирішив додатково закупити у Росії 700 млн кубометрів природного газу на додаток до обсягів, передбачених довгостроковими контрактами.
За словами Пачолайя, після перемовин Сійярто та Лавров проведуть спільну пресконференцію.
- Нагадаємо, 14 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, заявив, що країна не підтримає впровадження санкцій проти Газпрому та Газпромбанку
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