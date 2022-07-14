Угорщина відмовилась підтримати санкції проти газу з РФ, – Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, заявив, що підтримки включення до санкційного списку російського Газпрому або Газпромбанку не буде
Про це інформує Rzeczpospolita.
"В Угорщині ми дали зрозуміти, що не готові навіть обговорювати будь-які санкції щодо постачання газу. І ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не голосуватимемо за санкційний список, до якого входять Газпром або Газпромбанк", – сказав Сійярто.
Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що нині уряд зайнятий заповненням газосховищ і вирішив закупити додаткові обсяги газу понад зазначені в довгострокових контрактах. Раніше почалися переговори про додаткові обсяги газу з РФ.
"У нас є два довгострокові контракти, один з Газпромом, інший з Shell. А тепер ми закупимо додатково 700 млн м3. газу, тому що це суттєвий максимум, який ми можемо зберігати на наших складах до початку опалювального сезону. Наша ціль - додаткові 700 мільйонів м 3. Ми вже розпочали торговельні переговори - в обох географічних напрямках", - додав Сійярто.
- 7 липня у МЗС Угорщини назвали "комунізмом" ідею рівномірного розподілу газу між країнами ЄС. Пропозиція включала зокрема спільне управління газосховищами й спільну закупівлю газу в Європейському союзі.
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