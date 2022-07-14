Про це інформує Rzeczpospolita.

"В Угорщині ми дали зрозуміти, що не готові навіть обговорювати будь-які санкції щодо постачання газу. І ми ясно дали зрозуміти, що ніколи не голосуватимемо за санкційний список, до якого входять Газпром або Газпромбанк", – сказав Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що нині уряд зайнятий заповненням газосховищ і вирішив закупити додаткові обсяги газу понад зазначені в довгострокових контрактах. Раніше почалися переговори про додаткові обсяги газу з РФ.

"У нас є два довгострокові контракти, один з Газпромом, інший з Shell. А тепер ми закупимо додатково 700 млн м3. газу, тому що це суттєвий максимум, який ми можемо зберігати на наших складах до початку опалювального сезону. Наша ціль - додаткові 700 мільйонів м 3. Ми вже розпочали торговельні переговори - в обох географічних напрямках", - додав Сійярто.

7 липня у МЗС Угорщини назвали "комунізмом" ідею рівномірного розподілу газу між країнами ЄС. Пропозиція включала зокрема спільне управління газосховищами й спільну закупівлю газу в Європейському союзі.

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