У МЗС Угорщини назвали "комунізмом" ідею рівномірного розподілу газу між країнами ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував пропозицію глави Європейської народної партії Манфреда Вебера стосовно рівномірного розподілу природного газу, який надходить до країн Євросоюзу
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Index.
"Угорські газові сховища залишаться власністю Угорщини, а газ, придбаний на гроші угорських платників податків, який зберігається в угорських сховищах, буде використовуватись в Угорщині. Пропозиція Вебера нам дещо нагадує комунізм", – стверджує Сійярто.
Попередньо, в інтерв’ю Tagesspiegel депутат Європейського парламенту Манфред Вебер запропонував ухвалити на позачерговому саміті ЄС "зобов’язувальні рішення, спрямовані на справедливий розподіл газу".
Пропозиція включала зокрема спільне управління газосховищами й спільну закупівлю газу в Європейському союзі.
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