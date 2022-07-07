Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Index.

"Угорські газові сховища залишаться власністю Угорщини, а газ, придбаний на гроші угорських платників податків, який зберігається в угорських сховищах, буде використовуватись в Угорщині. Пропозиція Вебера нам дещо нагадує комунізм", – стверджує Сійярто.

Попередньо, в інтерв’ю Tagesspiegel депутат Європейського парламенту Манфред Вебер запропонував ухвалити на позачерговому саміті ЄС "зобов’язувальні рішення, спрямовані на справедливий розподіл газу".

Пропозиція включала зокрема спільне управління газосховищами й спільну закупівлю газу в Європейському союзі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb