Про це заявив заступник очільника зовнішньополітичного відомства України Микола Точицький на конференції з ДНЯЗ у Нью-Йорку.

Росія зупинила процес ядерного роззброєння, відкинула принцип ядерного нерозповсюдження (розгортання ядерної зброї в окупованому Криму) та виключно мирного використання атомної енергії (захоплення ядерних об'єктів України), - сказав український дипломат.

Точицький вказав на перший в історії факт перетворення цивільних ядерних об'єктів на військові цілі та плацдарм для російської армії.

"Вперше в історії цивільні ядерні об’єкти перетворили на військові об’єкти та плацдарми для російської армії всупереч положенням ДНЯЗ про мирне використання ядерної енергії. Ви матимете можливість побачити та почути правду про окупацію Запорізької АЕС та російські злочини в Чорнобилі на полях цієї конференції", - сказав Точицький.

"Світ є свідком того, як ядерний тероризм, спонсорований державою, що володіє ядерною зброєю, виникає в реальності", - резюмував заступник очільника зовнішньополітичного відомства України.

2 серпня генсек ООН закликав повністю знищити ядерну зброю у світі.

1 серпня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія мусить показати готовність співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї. Він зазначив, що СРСР і США співпрацювали в цій сфері навіть у найскладніші періоди холодної війни й наполіг, щоб до переговорів приєднався Китай.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не хоче ядерної війни, оскільки в ній не буде переможців

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