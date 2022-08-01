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РФ мусить продемонструвати бажання співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї, - Байден

1 серпня, 2022 понедiлок
18:40
Світ Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія мусить показати готовність співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну повернутись до переговорів по договору, який замінить собою СНО-3.

Відомо, що СНО-3, також відомий як New START, наразі регулює кількість ядерної зброї. Він втратить чинність після 2026 року.

"Для переговорів потрібен добросовісний партнер, готовий діяти. А жорстока і неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир в Європі і являє собою посягання на фундаментальні принципи міжнародного порядку", − йдеться в заяві.

 У цьому контексті Байден наголосив, що Росія мусить продемонструвати бажання співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї.

Він зазначив, що СРСР і США співпрацювали в цій сфері навіть у найскладніші періоди холодної війни й наполіг, щоб до переговорів приєднався Китай.

За словами американського лідера, США розробили пропозиції для повернення до повного дотримання СВПД, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

  • 25 липня колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що через сучасні технології, ситуація у світі в умовах агресії РФ проти України небезпечніша, ніж була під час холодної війни. Він наголосив, що Захід зобов'язаний мати готову відповідь на можливе застосування РФ ядерної зброї та стримати російського диктатора Володимира Путіна від такого кроку. 

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Росія
Китай
Володимир Путін
ядерна зброя
Джо Байден
США
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