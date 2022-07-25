Про це Кіссінджер заявив у інтерв'ю ZDF.

"Нинішня ситуація є складнішою і тому, можливо, небезпечнішою. Ви повинні враховувати, що технології, доступні всім супротивникам, навіть складніші та заплутаніші, ніж за часів холодної війни. Лідерські навички, які зараз необхідні, також мають бути складнішими та вимогливішими", - сказав Кіссінджер.

Він наголосив, що Захід зобов'язаний мати готову відповідь на можливе застосування РФ ядерної зброї та стримати російського диктатора Володимира Путіна від такого кроку.

"Чи здатен Путін застосувати ядерну зброю? Це складна проблема, з якою стикаються всі відповідальні. Застосування ядерної зброї, безсумнівно, перетне лінію, за якою буде дуже важко провести будь-які межі взагалі. І це загроза, з якою країни стикаються протягом 80 років. І за 80 років існування ядерної зброї ніхто не хотів перетинати цю межу. Якби це було зроблено, Захід мав би відповісти – чітко, щоб усім було ясно, що ядерна зброя не буде терпимою, як звичайна зброя та збройні сили. І, звісно, ​​ядерна війна, будь-якого масштабу, призведе до такого рівня руйнувань, що унеможливить переговори", - зазначив Кіссінджер.

Врешті він висловив переконання, що Путіна вдасться стримати від такого кроку.

"Врешті-решт я вірю, що Захід може стримати Путіна. Але він має бути готовим відреагувати з максимальною суворістю та серйозністю", - підсумував 99-річний Кіссінджер, який був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках.

20 липня Американський інститут вивчення війни попередив, що Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ.

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