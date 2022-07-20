Кремль може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ, - ISW

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що після анексії окупованих територій Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території Росії, застосовується до новоприєднаних територій.

На думку експертів, такі дії кремлівського диктатора загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи зі звільнення окупованої РФ території продовжаться. Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії.

У такому разі Україна та її західні партнери матимуть суттєво обмежені часові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує цю територію.

Також ключові висновки від аналітиків

Заклики російських націоналістів і провоєнних голосів до кремля офіційно визначити операції в Україні як війну, провести загальну мобілізацію та отримати розширені територіальні цілі досягли кульмінації 19 липня: одні критикували кремль, а інші стверджували, що Путін був весь час готувався до "сиріанізації" війни.

Ймовірно, кремль спробує незаконно приєднати до Росії окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області вже 11 вересня 2022 року.

Російські блогери підкреслили неспроможність російських повітряно-десантних військ (ВДВ) воювати так, як вони тренувалися – критика, яка допомагає пояснити загальні провали Росії під час початкового вторгнення в Україну.

Російські війська продовжували намагатися відновити наступальні дії на Слов'янськ з південного сходу Ізюма та в районі Барвінкового.

Російські війська продовжували наземні атаки на схід від Сіверська і мали частковий успіх у наземних атаках на схід від Бахмута.

Російська влада продовжує використовувати нетрадиційні джерела бойової сили, щоб уникнути загальної мобілізації.

У свою чергу окупаційна влада посилює правоохоронні заходи для захисту адміністративного контролю на окупованих територіях.

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