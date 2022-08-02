Генсек ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі

"Зниження ризиків недостатньо. Знищення ядерної зброї — це єдина гарантія того, що вона не буде застосована. Ми повинні невпинно працювати над цією метою", - сказав Гутерріш.

Генсек ООН зазначив, що світовій спільноті поки "неймовірно щастить", проте "одне непорозуміння, один прорахунок" відокремлюють світ від знищення за допомогою ядерної зброї.

"Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, здобуті з ударів по Хіросімі та Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот", - сказав він.

1 серпня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія мусить показати готовність співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї. Він зазначив, що СРСР і США співпрацювали в цій сфері навіть у найскладніші періоди холодної війни й наполіг, щоб до переговорів приєднався Китай.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не хоче ядерної війни, оскільки в ній не буде переможців

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