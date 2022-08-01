"Переможців не буде": Путін заявив, що не хоче ядерної війни

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - зазначив російський президент.

Зазначається, що відповідну заяву він зробив під час виступу на X конференції з Договору про контроль над ядерною зброєю.

1 серпня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія мусить показати готовність співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї. Він зазначив, що СРСР і США співпрацювали в цій сфері навіть у найскладніші періоди холодної війни й наполіг, щоб до переговорів приєднався Китай.

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