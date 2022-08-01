"Переможців не буде": Путін заявив, що не хоче ядерної війни
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не хоче ядерної війни, оскільки в ній не буде переможців
Про це повідомляє РІА "Новости".
"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - зазначив російський президент.
Зазначається, що відповідну заяву він зробив під час виступу на X конференції з Договору про контроль над ядерною зброєю.
- 1 серпня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Росія мусить показати готовність співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї. Він зазначив, що СРСР і США співпрацювали в цій сфері навіть у найскладніші періоди холодної війни й наполіг, щоб до переговорів приєднався Китай.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе